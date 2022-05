Unik Ubik – I’m not Feng Shui (Humpty Dumpty)

Giunto al terzo disco e con una formazione rinnovata il quartetto franco-belga si rivela sempre più creativo, deviato e innovativo. Con un approccio punk, trasgressivo e festoso gli Unik Ubik in questi undici brani sono imprevedibili inserendosi sulla scia tracciata da alcuni dei gruppi quali The Ex, Television, James Chance and The Contortions e Black Midi. Non è un caso che nella tesa “This is the Day” sia ospite l’ex voce dei The Ex G. W. Sock. Sospesi dunque tra un approccio free jazz e il post punk più creativo il quartetto si dipana lungo le traiettorie della miscelazione di questi due generi, in particolar modo in “Gypsy’s Revenge” e nella sincopata “Rolled in Flour”. Richiami ai The Ex sono presenti anche in “Lazy Beezy” dove le distorsioni richiamano anche Captain Beefheart, mentre in “Ractors And Cows Down To St James Infirmary” intriganti sono le sperimentazioni e i cambi di registro stilitisco come per “Maggie debloque”. Ottimo lavoro!

autore: Vittorio Lannutti