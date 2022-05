La colonna sonora del film ‘Firestarter’, realizzata da John Carpenter, Daniel Davies e Cody Carpenter verrà pubblicata il 13 Maggio dalla label Sacred Bones che annuncia anche l’edizione su cd, vinile e cassetta disponibile dal 14 Ottobre.

Di seguito puoi ascoltare il tema dei titoli di coda ‘Firestarter (End Titles) e vedere il trailer del film.

L’horror ‘Firestarter’ uscirà nelle sale italiane il 13 Maggio, remake del classico ‘Fenomeni Paranormali Incontrollabili’ del 1984 e adattamento di un classico di Stephen King. Il film è diretto da Keith Thomas e interpretato da Zac Efron, Sydney Lemmon e Ryan Kiera.

La colonna sonora di ‘Firestarter’ è il ritorno di John Carpenter a meno di un anno dall’ottimo lavoro fatto per il secondo capitolo della nuova saga di Halloween, oltre ad essere la nuova impeccabile prova da compositore del Master of Horror in squadra con suo figlio Cody e Daniel Davies.

La colonna sonora di ‘Firestarter’ utilizza alcuni dei migliori elementi del famoso repertorio musicale di Carpenter. Le tracce spaziano da inni fantascientifici a a ballate per pianoforte intrise di riverbero. Ritmi sfuggenti, synth, chitarre e un’eco sempre in agguato si uniscono per creare un colonna sonora eclettica.

John Carpenter, Cody Carpenter e Daniel Davies sono all’apice della loro creatività individuale e collaborativa e questa colonna sonora ne consolida ulteriormente il ruolo di maestri del genere.