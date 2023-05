The Hives, ascolta il nuovo singolo e preparati per prossimo album.

The Hives annunciano il primo album dopo oltre dieci anni dall’ultimo “Lex Hoves”. Ad anticipare l’album è il video-singolo ‘Bogus Operandi’ con l’horror music video diretto da Aube Perrie (Harry Styles, Megan Thee Stallion).

Il sesto album della rock and roll band svedese è intitolato ‘The Death Of Randy Fitzsimmons’ e sarà pubblicato dalla label Fuga l’11 agosto.

Con il nuovo album il gruppo capitanato da Howlin’ Pelle Almqvist annuncia anche un tour invernale in Europa e Regno Unito al fianco degli Arctic Monkeys.

https://www.thehives.com/

https://www.facebook.com/hives

https://www.instagram.com/thehives/

The Death Of Randy Fitzsimmons tracklist:

1. Bogus Operandi

2. Trapdoor Solution

3. Countdown To Shutdown

4. Rigor Mortis Radio

5. Stick Up

6. Smoke & Mirrors

7. Crash Into The Weekend

8. Two Kinds Of Trouble

9. The Way The Story Goes

10. The Bomb

11. What Did I Ever Do To You?

12. Step Out Of The Way