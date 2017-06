Partita la campagna di finanziamento per la creazione di un film-documentario su Morton Subotnick, compositore classe 1933, pioniere e leggenda vivente della musica elettronica.

Il documentario sarà prodotto dai creatori del film “I dream of Wires” diretto dal regista Robert Fantinatto (leggi l’articolo – QUI -) e divenuto subito un film di culto tant’è che in poco tempo dopo l’uscita del film si è scatenato l’attuale revival del sintetizzatore modulare.

Il lungometraggio in questione porta la produzione del collettivo Wave Shaper Media che di recente ha anche lavorato ad un nuovo documentario su Robert A. Moog, intitolato “Electronic Voyage” (Leggi l’articolo – QUI)

Il film sarà l’occasione adatta per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’uscita del seminale album “Silver Apples of the Moon” pubblicato dal compositore americano nel 1967 e ritenuto da molti il primo vero album interamente prodotto con l’ausilio del sintetizzatore: a quei tempi Subotnick ne aveva costruito uno insieme al noto ingegnere Donald Buchla e al compositore Ramon Sender con il quale aveva fondato nel 1962 il San Francisco Tape Music Center.

Il team di video makers canadesi ha fatto partire una campagna di raccolta fondi sul sito Indiegogo con goal fissato in quarantamila dollari.

L’importo della sottoscrizione darà diritto di scelta tra svariati prodotti comprese le ristampe speciali per l’anniversario del celebre disco che per l’occasione sarà pubblicato finanche in musicassetta per la prima volta nella sua storia. Tutte le copie prenotate via Indiegogo saranno autografate da Morton Subotnick stesso.

Il documentario sarà intitolato “Subotnick – Portrait of an Electronic Music Pioneer“; la campagna di finanziamento terminerà il 21 giugno.

www.indiegogo.com

Autore: Luigi Ferrara