Fino al 5 giugno 2017 sono aperte le iscrizioni a StartUp Music Lab, un corso di formazione professionale gratuito per giovani musicisti italiani. Il bando, reperibile sui siti in calce all’articolo, si propone di offrire l’opportunità a una selezione di 15 artisti tra quelli che si iscriveranno di imparare gli strumenti più efficaci per valorizzare, promuovere e distribuire il proprio lavoro come artista, oltre che comprendere l’industria discografica e culturale nelle sua dinamiche. Il coordinamento scientifico del laboratorio è affidato al Prof. Lello Savonardo, nell’ambito del progetto “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura – Bando: Residenze artistiche e formazione 2016” promosso da MIBACT e SIAE, in collaborazione con l’Osservatorio Territoriale Giovani (OTG) e il Contamination Lab Napoli.

I corsi si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Napoli Federico II. Il bando prevede la selezione di 15 artisti, autori, interpreti ed esecutori: 10 posti sono riservati agli autori/artisti/interpreti/esecutori, ovvero giovani provenienti dal mondo delle professioni musicali e/o dell’industria creativa e culturale; 5 posti sono riservati a uditori, con le stesse caratteristiche dei partecipanti, selezionati secondo lo scorrimento della graduatoria.

Ecco i siti dove reperire il bando:

www.giovani.unina.it

www.scienzesociali.unina.it

www.unina.it

https://www.facebook.com/Osservatorio-Giovani-118832081479244/