Sonic Youth – A giugno in arrivo un nuovo album dal vivo

Grande notizia per tutti i fan dei Sonic Youth, la band statunitense ha giustappunto confermato qualche rumors che circolava nelle ultime settimane e a breve vi sarà la pubblicazione di nuovo album.

In verità trattasi di un disco dal vivo già diffuso in precedenza, ricavato da uno show al River to River Festival più di undici anni fa, intitolato “Battery Park, NYC: July 4, 2008″, appena un anno prima del rilascio dell’ultimissimo full-lenght in studio della band, “The Eternal” del 2009 che appunto comprendeva questo live in New York come bonus per i fortunati che avevano deciso di pre-ordinare quello che poi sarebbe stato l’ultimissimo dell’ensemble.

La nuova edizione di “Battery Park, NYC: July 4, 2008″ sarà disponibile dal prossimo 7 giugno attraverso l’impegno della Matador Records.

www.matadorrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

Sonic Youth – “Battery Park, NYC: July 4, 2008″ – Tracklist:

1. She Is Not Alone

2. The Sprawl

3. World Looks Red

4. Jams Run Free

5. Hey Joni

6. Silver Rocket

7. The Wonder

8. Hyperstation

9. Bull in the Heather

10. 100%

11. Making the Nature Scene