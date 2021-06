The Orielles – La Vita Olistica (Heavenly Recordings)

Trio inglese proveniente da Halifax, gli Orielles sono al terzo disco e suonano indie pop psichedelico. La Vita Olistica è il loro terzo disco, ed è figlio della pandemia: un tentativo di evitare di esprimersi in questo periodo attraverso i soliti live streaming realizzando piuttosto per i loro fan un film, in cui rielaborare 5 brani del precedente album Disco Volador affiancandovi 6 canzoni nuove, con montaggio di immagini psichedeliche alternate di continuo a frammenti live delle esecuzioni dei brani: un colorato e caleidoscopico trip che ricorda film musicali come Yellow Submarine, Heima o Tommy, e di cui il presente CD è di fatto colonna sonora o, a seconda dei punti di vista, è il film a ruotare intorno al disco…

Suoni zuccherosi shogaze e lounge, voce femminile, approccio lisergico sixties, frequenti cambi di registro ma anche grande capacità di sintesi pop, fanno degli Orielles un gruppo piuttosto originale tra le band britanniche contemporanee; repentini, liquidi passaggi psichedelici si innestano sovente in coda o nel mezzo di brani più ritmati in un continuo passaggio di testimone tra chitarre e tastiere, come accade in ‘Thrift Shop Cowboys‘ / ‘A Moment, a Transition‘ con bella suggestione, mentre ‘Memoirs of Miso‘ ci ricorda un po’ vari progetti italiani come Moltheni, Verano e Fitness Forever.

L’attitudine degli Orielles è di creare brani pop densi, avvolgenti, briosi ma intervallati da suggestivi, regolari incisi psych, guidati dalla voce di Esmé Dee Hand-Halford, che dona alla band quel tocco femminile giocoso e seducente, prezzioso, che si ibrida in modo originale con le trame chitarristiche squadrate, per un risultato convincente. Non tanto per la musica, quanto per l’approccio complessivo, gli Orielles ricordano infatti anche Vaselines, My Bloody Valentine ed Amps: dunque band degli anni 90 con voce femminile.

‘7th Dynamic Goo‘ e ‘Come Down Jupiter‘ sono brani in grado di contenere tutte le sfumature di questa band, che non scrive singoli episodi davvero fulminanti, ma vivaddio porta avanti un’idea chiara, coerente e rigorosa di cosa vuol fare.

https://www.facebook.com/theorielles

autore: Fausto Turi