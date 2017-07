Freakout in collaborazione con Sferacubica e Zanne Festival mette in palio due (02) Abbonamenti per l’ottimo evento siciliano che si svolge il 21, 22 e 23 luglio 2017 in una nuova e suggestiva location alle pendici dell’Etna: i Monti Rossi di Nicolosi in provincia di Catania.



Un anno di pausa non certo infruttuoso che ha permesso agli organizzatori del Festival di cambiare location e di preparare al meglio questa IV edizione, la quale si preannuncia come la più vulcanica di sempre, con un cast stellare che prevede: AIR, Einstürzende Neubauten, Soulwax, of Montreal, Fujiya & Miyagi, Fufanu, The Limiñanas,Ulrika Spacek, The Mystery Lights, H.Grimace.

In palio due abbonamenti per l’intero festival. I premi non sono cumulativi con altri contest.

Per vincere basta rispondere esattamente alla domanda che trovate sotto e indicare nome, cognome.

I vincitori verranno contattati entro il 16 Luglio via email per i ragguagli circa il ritiro del premio.

Catania è una città rock nella quale da decenni funge da laboratorio di molte vicende della musica italiana. Un luogo dove succedevano, e succedono, cose incredibili come lo storico concerto dei REM e Radiohead, con i Flor di supporto, nel mitico Stadio Cibali. Sapete dirci in che hanno è avvenuto questo storico evento?

Rispondi a: info@freakout-online.com con oggetto: contest Zanne 2017.

Il contest terminerà il 15 Luglio alle ore 10.00.

www.zannefestival.com

www.facebook.com/zannefestival