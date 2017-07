Meglio Così è il primo brano estratto dall’album di Schena “Canzoni ad uso interno” uscito il 6 giugno 2017 per l’etichetta IRMA records.

“E’ un invito a rompere le regole del gioco, non il gioco stesso. Poi partiamo leggeri e in pace per le vacanze. Con una canzone in testa. Non basteranno infissi e antifurto…rinunciamo al superfluo in allegria…non sarà meglio così?”

Scritto da Paolo Schena e MAF (Massaafuoco-collettivo teatrale) vede la Regia di MAF

Riprese, montaggio e color grading di Andrea Recchia – MYOKI FILM, Bologna

con: Pasquale Faraco: capobanda; Dragan Miladinovic: primo ladro; Giovanni Mazza: secondo ladro; Gabriele Menetti: terzo ladro.

