Al ricco panorama di rassegne estive sparse per la penisola si aggiunge una new entry. Si terrà dall’11 al 31 Luglio la prima edizione del TRI.P Festival, manifestazione che avrà luogo in varie location della Triennale di Milano.

Tra i nomi coinvolti figurano Kurt Vile & The Violators, la musa di David Lynch, Chrysta Bell, i Blonde Redhead, il nuovo progetto di Michael League degli Snarky Puppy, Bokante’, Arto Lindsay e Feist.

Di seguito il programma con gli artisti sinora confermati:

11 Luglio Kurt Vile & The Violators @ Giardino della Triennale

12 Luglio Chrysta Bell @ Triennale Teatro dell’Arte

14 Luglio Yann Tiersen @ Giardino Della Triennale

15 Luglio Maarja Nuut @ Triennale Teatro dell’Arte

18 Luglio Blonde Redhead @ Giardino della Triennale

19 Luglio Arto Lindsay & Band @ Triennale Teatro dell’Arte

20 Luglio Bokante’ @ Giardino della Triennale

21 Luglio Rone @ Giardino della Triennale

22 Luglio Tristano @ Giardino della Triennale

25 Luglio Hindi Zahra @ Giardino della Triennale

31 Luglio Feist @ Triennale Teatro dell’Arte

https://www.facebook.com/tripmusicfest/