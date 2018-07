Salito alla ribalta grazie all’esplosione della drum ‘n’ bass, Goldie da tempo ha spostato i suoi interessi verso altri lidi ed esperienze.

In questo caso il producer inglese ha unito le forze col collega James Davidson (Ulterior Motive), coalizzandosi con lui sotto l’alias Subjective.

Giusto a fine estate uscirà il loro disco di debutto Act One – Music For Inanimate Objects che sarà pubblicato il prossimo 21 Settembre via Masterworks/Sony.

A tal proposito Davidson ha dichiarato “L’album non è solo Ulterior Motive e Goldie, è una visione dei Subjective. È stato davvero emozionante non avere confini su ciò che stavamo scrivendo, senza limitazioni dettate dal BPM o da qualsiasi altra cosa – siamo andati ovunque dovessero esserci i sorrisi”.

Il duo, intanto, ha reso disponibile l’audio del singolo Inkolelo che consta di alcuni campionamenti del The Beating Heart Project (un collettivo che si occupa di archiviare field recordings dell’Africa) e degli interventi delle vocalist Natalie Duncan e Tyler Lee Daly. Buon ascolto.

La tracklist:

1 Midnight Monsoon

2 Temple

3 Find Your Light

4 Rift Valley

5 Silent Running

6 Re-Entry

7 Waypoint

8 I Saw Her Last Summer

9 Stay

10 Landscape – Portrait

11 Inkolelo

12 Find Your Light – Beauty

