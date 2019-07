Debutto solista per Kazu Makino dei Blonde Redhead.

S’intitola Adult Babye verrà pubblicato il 13 settembre per l’etichetta fondata da lei stessa, la Adult Baby Records che gode della distribuzione della !K7. Così Kazu Makino, qui semplicemente KAZU, del trio Blonde Redhead debutta con il suo album solista. Il disco è stato registrato tra New York, Berlino e Milano ma concepito sull’Isola D’Elba dove Kazu sta trascorrendo parte della sua vita. Molte le collaborazioni, troviamo: Ryuichi Sakamoto, Mauro Refosco, Ian Chang, l’Art Orchestra di Budapest e Amedeo Pace dei Blonde Redhead. La produzione artistica è a cura di Sam Griffin Owens.

Kazu inizierà un tour americano in ottobre mentre a novembre sarà in Europa e in particolare il 19 novembre a Milano presso Santeria.

https://www.facebook.com/kazumakinoofficial/