Kaitlyn Aurelia Smith – “Let’s Turn It Into Sound” è il nono album in studio.

Kaitlyn Aurelia Smith ha annunciato l’uscita di un nuovo album in programma per questa estate.

Il disco è il nono in studio per l’autrice statunitense ed è intitolato “Let’s Turn It Into Sound”. Complessivamente il lavoro è costituito da dodici tracce, con i titoli delle canzoni intesi come istruzioni per spezzare i sentimenti e comprenderli ma che in linea di massima hanno a che fare con la percezione, l’espressione e la comunicazione.

“L’arte è stupore, l’arte è mistero espresso“, scrive la Smith. “L’arte è somatica, anche se vissuta a livello cerebrale. Si sente”.

Il full-lenght è stato registrato in tre frenetici mesi nel suo studio di casa dove la musicista ha intrapreso nuovi esperimenti da assoggettare alla sua strumentazione elettronica, ampliando la stessa con suoni orchestrali e la voce trattata con una nuova tecnica di elaborazione vocale che lei stessa ha forgiato.

Il lavoro sarà pubblicato il prossimo 26 agosto attraverso la Ghostly International. In rete come anteprima la traccia “Is it Me or is it You?”, con le grafiche del video curate da Sean Hellfritsch per il quale i movimenti di Smith sono stati tracciati attraverso una tuta di motion capture.

La Smith ha tenuto a sottolineare il pensiero dietro questo video che in definitiva riprende anche l’artwork del disco: “Mi ha dato l’opportunità di incarnare ulteriormente l’entità vocale che ho creato per questo album. Questa canzone parla di liberarsi dalle percezioni degli altri su di te e giocare con il confine tra ciò che è tuo e ciò che è essere proiettato su di te. A volte proiettiamo il dolore sugli altri e viceversa: volevo giocare con quello nei testi e rimanere in tema con il suono/fonetica“.

www.ghostly.com

Autore: Luigi Ferrara

Kaitlyn Aurelia Smith – “Let’s Turn It Into Sound” – Tracklist

01. Have You Felt Lately?

02. Locate

03. Let It Fall

04. Is It Me Or Is It You?

05. Check Your Translation

06. Pivot

07. Signal

08. Unbraid

09. The Merge

10. Then The Wind Came

11. There Is Something

12. Give To the Water