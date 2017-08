Tre anni dopo l’uscita dell’ultimo album Best of Times, i londinesi My Sad Captains tornano con il loro quarto album, Sun Bridge, in uscita il 06 ottobre su Bella Union.

Dream-pop e profondità più nascoste, i My Sad Captains si soffermano a riflettere su come i periodi incerti siano una buona base per un cambiamento.

Il cantante e chitarrista Ed Wallis ha spiegato “Alla base del nostro ultimo disco, Best of Times, c’era prima di tutto l’idea di fare un lavoro fatto bene – un dreamy kraut-pop in mid-tempo. L’anima di questo nuovo disco è più dinamica e spinge in diverse dimensioni, si distende nell’atmosfera e simultaneamente affina l’attenzione”.

Dopo l’uscita dalla band di Jim Wallis e Nick Goss, sono arrivati il batterista Ben Walker e il famoso chitarrista alt-pop Leon Dufficy. A completare la nuova line-up il tastierista Henry Thomas e il bassista Steve Blackwell.

Sun Bridge è stato prodotto dalla band stessa con il support dell’ingegnere del suono Iggy B, mentre il mixaggio e parte della produzione sono di Jeff Zeigler (uomo dalla grande esperienza alt-rock visto il lavoro precedente con The War on Drugs).

fonte: com. stampa