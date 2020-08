Il tour italiano degli YES è rimandato ad aprile 2021.

Il tour degli YES è rimandato all’aprile 2021. La band sarà giovedì 15 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, venerdì 16 aprile a Milano e sabato 17 aprile all’Auditorium della Conciliazione di Roma. I biglietti già acquistati rimangono disponibili per le nuove date; è possibile acquistare i titoli di ingresso per i nuovi appuntamenti possono essere acquistati sul circuito ufficiale Ticketone.

Gli YES sono una della più importanti prog-rock band della storia e vera leggenda del genere, con il loro The Album Series Tour 2021 si esibiranno per intero sulle note di Relayer e su una selezione dei più grandi successi. Il nuovo tour segue il successo del precedente #YES50 del 2018, con la stessa line up composta da Steve Howe (chitarre), Alan White(batteria), Geoff Downes (tastiere), Billy Sherwood (basso e voce), Jon Davison (voce) e Jay Schellen (batteria e percussioni).

Lo show sarà composto da due set della band con produzione completa e un videowall ad alta definizione. Il primo set conterrà i grandi classici degli YES, mentre il secondo sarà focalizzato su Relayer, il settimo album in studio e uno dei più caratteristici della band. Il disco ha segnato un cambio di direzione per gli YES, con il tocco più spigoloso e all’avanguardia di Patrick Moraz alle tastiere. Uscito alla fine del 1974 via Atlantic Records, Relayer ha consolidato il successo degli YES raggiungendo il quarto posto nella chart in UK e il quinto nella classifica USA.

