J. Roddy Waltson & The Business mescolano uno stile di scrittura melodioso con alcune osservazioni sulla cultura Americana. Il loro nuovo album Destroyers of Soft Life è in uscita il 29 settembre su ATO Records [PIAS], distribuzione SELF. Prodotto da Phil Ek (Fleet Foxes, Built To Spill, Father John Misty) e mixato da M. Allen Parkern (Dan Auerbach, Sheryl Crow), ascolta ora il nuovo brano “You Know Me Better”.

