Un tributo tutto al femminile per Tom Waits. Ascolta due brani.

E’ stato annunciato un tributo, tutto al femminile, a Tom Waits. Tra i nomi di punta troviamo Phoebe Bridgers, Aimee Mann e Patty Griffin (nella foto).

Come On Up to the House: Women Sing Waits” uscirà il 22 novembre per la Dualtone Music Group.

Di seguito i link per ascoltare Patty Griffin in “Ruby’s Arms” (da Heartattack and Vine del 1980), Courtney Marie Andrews in “Downtown Train” (da Rain Dogs 1985).

La tracklist di Come On Up to the House: Women Sing Waits:

01 Joseph: Come On Up to the House

02 Aimee Mann: Hold On

03 Phoebe Bridgers: Georgia Lee

04 Shelby Lynne & Allison Moorer: Ol’ 55

05 Angie McMahon: Take It With Me

06 Corinne Bailey Rae: Jersey Girl

07 Patty Griffin: Ruby’s Arms

08 Rosanne Cash: Time

09 Kat Edmonson: You Can Never Hold Back Spring

10 Iris Dement: House Where Nobody Lives

11 Courtney Marie Andrews: Downtown Train

12 The Wild Reeds: Tom Traubert’s Blues