Autechre, in arrivo il quattordicesimo studio album.

Gli inglesi Rob Brown e Sean Booth aka Autechre hanno annunciato “SIGN“. Il quattordicesimo studio album del duo di elettronica sperimentale uscirà il 16 ottobre ancora una volta per la rinomata label Warp e sarà disponibile in doppio vinile, Cd e digital release. Cover e packaging artwork sono state curate da The Designers Republic. Di seguito l’immagine.

https://www.autechre.ws/

Tracklist

01. M4 Lema

02. F7

03. si00

04. esc desc

05. au14

06. Metaz form8

07. sch.mefd 2

08. gr4

09. th red a

10. psin AM

11. r cazt