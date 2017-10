Sarà pubblicato il 30 ottobre il nuovo album del produttore olandese Danny Wolfers, certamente meglio conosciuto come Legowelt. Di recente il nostro è stato protagonista in un video della Roland in cui si presentava l’ultimo modello Boutique D-05 che riprende le fattezze del classico sintetizzatore degli anni ottanta D50 in dimensioni ridotte.

Tornando a noi, la prossima release sarà partorita in seno alla nota label olandese specializzata in elettronica/techno, Clone Records, etichetta che ha ospitato più volte in passato il compositore in oggetto, almeno fino al 2012 con il vecchio LP “Paranormal Soul“.

Il nuovo lavoro, terzo quest’anno dopo “Unfolding The Future with Amateur Space Jazz“, uscito ad aprile e “A Vampire Goes West” – questa volta a nome Smackos - sarà altresì intitolato “Legendary Freaks in the trash of Time” e comprenderà ben dodici tracce con l’artwork di copertina disegnato dallo stesso Legowelt.

In rete i primi snippets della release in via di pubblicazione.

www.legowelt.com

Autore: Luigi Ferrara

LEGOWELT - “Unfolding The Future with Amateur Space Jazz“ – Tracklist:

01. ‘My Life In A Bush Of Spaceweed’

02. ‘Its Midnite You Are Lost’

03. ‘NorthSea Wisdom’

04. ‘Axumisia V S612’

05. ‘Trips In Polarius’

06. ‘Revenge Of The Nerds’

07. ‘Whatever Happened To SurfHouse’

08. ‘Computerized Paradise’

09. ‘New Stories’

10. ‘Beyond The Mind Of Man’

11. ‘Legendary Freaks’

12. ‘La Guerre Aux Reves’