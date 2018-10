Jon Hopkins arriva a Roma per presentare il nuovo album Singularity uscito per Domino/SpinGo a maggio 2018 ed anticipato dai singoli Emerald Rush e dal nuovissimo Singularity, rilasciato proprio ieri con un bellissimo video.

Esplorando le connessioni tra la mente, i suoni e il mondo naturale, l’album Singularity riflette sui differenti stati psicologici vissuti da Hopkins durante la scrittura e la registrazione. È un viaggio multiforme intriso di audacia, che va dall’iniziale senso di frustrazione sullo stato del mondo contemporaneo alla conclusione, definitiva, su come il vero senso di pace possa provenire solo dalla natura.

Singularity è pensato per essere ascoltato in una sola seduta, come una raccolta completa, in cui ogni sua traccia è un viaggio astrale fatto di luci, ombre, spigoli ritmici, architetture techno e destrutturazioni sincopate.

Il tutto con una qualità del suono quasi incredibile (del resto, parliamo di uno che negli anni ha collaborato strettamente con Brian Eno, Coldplay…).

Un’esperienza incredibilmente intensa che Jon Hopkins presenterà dal vivo ai quattro angoli dal globo, in date attentamente selezionate.

http://www.jonhopkins.co.uk

23 Novembre 2018 - Roma - Spazio 900

Piazza Guglielmo Marconi, 26

Apertura porte: 22:00

Biglietto: 20€ + dp in prev – 23€ alla porta

Opening act: Indian Wells (live)

After-show: Andrea Esu & Fabrice (DJ)

Prevendite disponibili dal 21 settembre su: www.ticketone.it