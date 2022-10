La Groenland Records di Herbert Grönemeyer ha annunciato la pubblicazione di una edizione speciale dell’album “Lunz” a firma di Hans-Joachim Roedelius e Tim Story.

L’occasione per questa reissue è data dal ventesimo anniversario dall’uscita dell’album in questione che prende in prestito il titolo dalla primissima località del festival More Ohr Less, ovvero Lunz Am See in Austria.

Il lavoro fu anche un po’ il frutto della lunga amicizia tra i due compositori che poi successivamente hanno continuato il sodalizio realizzando i successivi “Inlandish” (2008), “Lazy Arc” (2014), “Lunz 3” (2019), l’installazione “The Roedelius Cells” e il recente “4hands” via Erased Tapes.

“Lunz” sarà quindi ristampato per la prima volta in vinile, anzi in doppio vinile 180 gr., l’edizione è limitata a cinquecento copie e conterrà due bonus track tratte dalle sessioni originali e una pubblicazione speciale in CD con quattro copertine distinte a cura del grafico Sebastian Boecking. Il disco sarà disponibile dal 26 ottobre – giorno dell’ottantottesimo compleanno di Roedelius – attraverso la Curious Music negli USA e la Groenland in Europa.

Autore: Luigi Ferrara

Hans-Joachim Roedelius / Tim Story “Lunz” – Tracklist

1. Lunz

2. Clue

3. Under Mars We Were

4. Dew Climbs

5. Carnickel and Pocketboat

6. Uferlose Sea

7. Something Happened Here

8. Murmuring Mermaids

9. Wobbly Flu Twilight

10. Akimbo

11. Cloud Pull

12. Nevertheless

13. Iota (bonus track)

14. Upper Sea (bonus track)