Il gruppo di Mr. James Murphy, co-founder of DFA Records, torna con un nuovo brano ma questa volta è una cover. Gli LCD Soundsystem suonano “(We Don’t Need This) Fascist Groove Thang” degli inglesi Heaven 17, storico gruppo synth-pop anni 80 dal quale, successivamente, come costola nacquero The Human League.

Il brano è stato registrato durante le sessione di Spotify Singles presso l’Electric Lady di New York, dove hanno anche realizzato una cover di “I Want Your Love” degli Chic.

https://lcdsoundsystem.com/