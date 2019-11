Giunto Di Cardano – Caos (Santeria)

Ci sono bands che incentrano la loro forza, principalmente, nell’aurea dei concerti, collezionando presenze importanti condividendo il palco con nomi di spicco. Il combo pugliese dei Giunto di Cardano è una di queste che, con centinaia di date all’attivo, sono “giunti” a vincere l’anno scorso il rock-contest Controradio. Ora, però, col secondo album “Caos” i cardini di base si stringono anche intorno ai contenuti delle incisioni. Infatti, le 13 tracce dell’opera trasudano d’introspezione personale e lo fanno con lodevole ricerca sonora. Dopo l’intro onirica di “Amnesia” si passa alla cupa severità di “Dandy”, che libera la grinta giusta, al confine tra indie e wave. La placida “Navigli” porta il sound in àmbiti fascinosamente sospensivi, mentre la successiva track è un “Drama” ben inquadrato con ambientazione centrata. Invece, “Non esisto” dondola di arpeggi retrò e fa della sua minimalità un fiore all’occhiello. Il loop inebriante di “Blue” amplia i versanti della band su ostentazione garbata electro-indie. “Il ritratto del dottor Gachet” alterna inserti cullanti a distorsioni graffianti. Il prossimo brano? Roba da “Paz!”: ossessiva e mantrica, con tanto di proclama in itinere. Lasciate ora scorrere “Non c’è niente come noi” ed avrete idea di quanto è esteso il ventaglio propositivo dei Giunto, abbracciando la semplicità psych invischiata in dettami shoegaze. Eh, si…non solo questione di stile ma anche “Questione di meccanica” non ripetitiva: ennesimo episodio che la formazione pugliese sa plasmare con innovazione e condimenti fantasiosi. E, nella gamma del loro estro, sigillano il disco con la suggestiva dreamy-ballad “Induzione”. E’ pur vero che dopo “Kadima” abbiam dovuto aspettare un migliaio di giorni per avere un seguito ma ora che, nelle nostre orecchie, ci ronza “Caos” , si capisce che l’attesa è stata onorata con un disco pregiatamente intimistico, in cui l’impronta riflessiva sulla “mancanza” di qualcosa , ci suggerisce che tentare di allontanare i mostri pulsanti dell’anima non fa altro che alimentarli di più. C’era effettivamente bisogno di un “Caos” cosi profondamente ordinato e sensato. Ora che lo sapete, fatelo vostro.

https://www.facebook.com/ilgiuntodicardano/

autore: Max Casali