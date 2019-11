Iron Maiden inarrestabili: nuove ristampe e tour 2020.

Parlophone Records continua la sua serie di ristampe del catalogo degli Iron Maiden con la quarta ed ultima serie di titoli in CD digipak The Studio Collection – Remastered in uscita il 22 novembre.

Gli album sono Dance Of Death / A Matter Of Life And Death (standard/collectors) / The Final Frontier e il doppio album del 2015 The Book Of Souls.

The Studio Collection – Remastered segue le pubblicazioni dal 2014 al 2017 su vinile nero e il progetto Mastered per ITunes del 2015 e contiene registrazioni estrapolate dagli stessi master delle uscite in alta risoluzione del 2015. L’album in studio più recente- The Book Of Souls – è stato pubblicato quell’anno nella stessa qualità audio, ma sta facendo il suo debutto in Digipack per la prima volta. Gli album sostituiscono il catalogo in studio e tutti i titoli saranno anche disponibili su tutte le piattaforme streaming.

Come bonus per i collezionisti, un CD di ogni serie è disponibile anche in un box con un artwork con un design speciale e che contiene una statuetta in scala 1:24 ed una toppa esclusiva. Nell’ultima serie, l’album in questione sarà A Matter Of Life And Death.

Tutti e quattro gli album nel cofanetto saranno disponibili per il pre-order da adesso in poi su studiocollection.ironmaiden.com

Intanto il tour Legacy Of The Beast ritorna nel Regno Unito a giugno 2020 con le esibizioni al Download Festival (Donington) e Belsonic (Belfast), che saranno gli unici show nel Regno Unito della band del prossimo anno. Vai su www.ironmaiden.com per i dettagli del tour.