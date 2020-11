Arctic Monkeys e Arcade Fire: in arrivo i nuovi album. Le band a lavoro. Ascolta.

Lockdown prolifici per molti musicisti che ne approfittano per scrivere e registrare nuovi brani. E’ il caso di due tra i nomi più interessanti del panorama inglese e canadese: Arctic Monkeys e Arcade Fire.

A sentire Win Butler, intervistato da Rick Rubin, gli Arcade Fire hanno e stanno lavorando al nuovo materiale. Ha raccontato della frenesia nata tra i componenti della band per registrare. Ma tra impegni personali e il Covid non si è riusciti a fare molto anche se alla fine hanno registrato svariati brani quasi a comporre materiale per i prossimi album. Ieri ospiti del Stephen Colbert’s Show la band di Montreal ha suonato dal vivo l’inedito Intitolato Generation A.

Per quanto riguarda la band di Sheffield sarà un ritorno dopo l’album Tranquility Base Hotel & Casino che li portò in tour mondiale toccando anche l’Italia. Perse le tracce ora gli Arctic Monkeys hanno dato un segnale via Instagram scatenando la fanbase. In una foto c’è il batterista Matt Helders in studio.

Ma intanto la band via War Child UK annuncia l’uscita di ‘Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall’ il 04 dicembre su Domino Recording Company.

Tutti i ricavati dalla vendita dell’album saranno devoluti a War Child UK per sostenere coloro che sono stati maggiormente colpiti dal Covid-19

https://www.arcticmonkeys.com/

https://www.arcadefire.com/