Run the Jewels, il remix del loro quarto album diventa tutto “latino”.

Run the Jewels, ovvero il super-duo l’hip hop di base a Brooklyn e formato da El-P e Killer Mike, annunciano il nuovo lavoro RTJ4 Remix.

Con RTJ Cu4tro i RTJ coinvolgono nella rielaborazione dei brani solo artisti latini.

Di seguito potete ascoltare la rivisitazione dle brano “Walking in the Snow,” qui rinominato “Caminando en la Nieve” con i featuring di Akapellah, Apache e Pawmps. Ci sono Orestes Gomez e Nick Hook dietro il nuovo remix di “Caminando en la Nieve” e Hook ha anche curato e co-prodotto RTJ Cu4tro, che vede al suo interno ulteriori contributi da parte di Bomba Estéreo, Mas Aya, Lido Pimienta e altri. L’album include anche la versione di “Ooh La La” del Mexican Institute of Sound e il remix di “Ju$t” di Toy Selectah.

https://runthejewels.com/

https://www.facebook.com/therealrunthejewels

RTJ Cu4tro:

01 Yankee y el Valiente (Trooko’s Versión)

02 Ooh La La (Mexican Institute of Sound Versión) [ft. Santa Fe Klan]

03 Fuera de Vista (Trooko’s Versión) [ft. Baco Exu do Blues]

04 Santa Calamifuck (Eva, Chucho, Yulian & Nick Hook’s Versión)

05 Goonies Contra E.T. (Danny Braco & Nick Hook’s Versión) [ft. El Individuo and Sarah La Morena]

06 Cminando en la Nieve (Orestes Gomez & Nick Hook’s Versión) [ft. Akapellah, Apache and Pawmps]

07 Ju$t (Toy Selectah Versión) [ft. Pharrell Williams and Zack de la Rocha]

08 Nunca Mirar Hacia Atrás (Bomba Estéreo’s Versión)

09 El Suelo Debajo (Son Rompe Pera’s Versión)

10 Tirando el Detonador (Mas Aya & Nick Hook’s Versión) [ft. Javire Arce and Lido Pimienta]

11 Unas Palabras para el Pelotón de Fusilamiento (Radiación) (Adrian Terrazas-Gonzalez & El Producto’s Versión)