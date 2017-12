“Lemon to a Knife Fight è nata dopo un litigio tra me e mia moglie sul film Mulholland Drive. In quel periodo guardavo tantissimi film di David Lynch e la canzone mi è praticamente piombata addosso”.

Così Matthew ‘Murph’ Murphy, leader del trio inglese, descrive la genesi del nuovo singolo Lemon To a Knife Fight, il cui video potete vedere più in basso.

Il brano rientra nella scaletta di Beautiful People Will Ruin Your Life, il quarto album dei The Wombats, in uscita il 9 Febbraio venturo, tramite Kobalt Music Recordings.

Il disco è stato concepito per via “telematica” dal gruppo, dato che ognuno dei membri vive ormai in città diverse, per essere quindi perfezionato durante alcune session tenute in quel di Oslo e grazie alla supervisione dei produttori Mark Crew (Bastille, Rag’n’Bone Man) e Catherine Marks (Wolf Alice).

La tracklist:

1. Cheetah Tongue

2. Lemon to a Knife Fight

3. Turn

4. Black Flamingo

5. White Eyes

6. Lethal Combination

7. Out Of My Head

8. I Only Wear Black

9. Ice Cream

10. Dip You In Honey

11. I Don’t Know Why I Like You But I Do

