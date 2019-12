A breve verrà finalmente ristampata in questa nuova era “On The Streets of New York”, un’introvabile raccolta di brani di Moondog, pubblicata originariamente nel 1953.

L’iniziativa è partita da una partnership tra le label statunitensi Mississippi Records e Lucia Records che hanno magicamente “ripescato” questo prezioso lavoro tratto dalle registrazioni dell’audio documentarista Tony Schwartz.

Louis Thomas Hardin – il vero nome di Moondog – com’è noto, ha per anni accompagnato la vita quotidiana dei newyorkesi suonando musica nelle strade della grande mela con strumenti a percussione di sua costruzione, per questo e soprattutto per il suo “abbigliamento” diventò celebre con il soprannome “The Viking of 6th Avenue”.

Il pioniere del soundscapes Tony Schwarz è stato il primo a registrare le composizioni di Hardin: dal 1954 al 1962 si recava spesso in cerca del compositore non vedente incidendo su nastro le sue primissime composizioni. Il più delle volte queste recordings furono fatte proprio per strada o su alcuni tetti dei palazzi di New York, altre volte invece direttamente nello studio di Schwartz.

Le registrazioni risultanti, molte delle quali non erano mai state divulgate, furono depositate presso la Biblioteca del Congresso come parte della Collezione Tony Schwartz a partire dal 2006, anno della scomparsa del sound-artist e questa raccolta è stata tratta proprio da quei nastri originali.

Moondog è venuto a mancare esattamente venti anni fa, nel settembre del 1999. Aveva lasciato N.Y. per andare a vivere in Germania che considerava una “Terra sacra con un fiume sacro”.

La Mississippi Records ha fissato la data di rilascio di “On The Streets Of New York” per il prossimo 6 dicembre.

www.mississippirecords.net

Autore: Luigi Ferrara

Moondog – “On The Streets of New York” – Tracklist

1: Why Spend The Dark Night With You?

2: Nocturne Suite Part 1

3: Nocturne Suite Part 2

4: Nocturne Suite Part 3

5: Avenue Of The Americas (1St Street)

6: 2 West 4Th Street

7: Lullaby (2 West 46Th Street)

8: Fog On The Hudson

9: Utsu

10: On And Off The Beat

11: Chant

12: From One To Nine

13: Untitled Chant #1

14: Untitled Chant #2

15: Untitled Chant #3

16: Untitled Percussion Solo #1

17: Untitled Percussion Solo #2

18: Untitled Percussion Solo #3

19: Untitled Chant #4

20: Untitled Percussion Solo In Traffic #1

21: Untitled Percussion Solo In Traffic #2