La Domino Records ha annunciato l’uscita di un cofanetto contenente una raccolta di 7” dei seminali Buzzcocks.

Il Box-set è intitolato “Complete UA Singles 1977-1980” e include una serie di singoli che la band capitanata dal compianto Pete Shelley ha pubblicato su United Artists appunto tra il 1977 e il 1980, molti dei quali già presenti nella storica raccolta “Singles Going Steady” datata 1979.

Il cofanetto è composto da un totale di dodici dischi per complessivamente ventiquattro tracce rimasterizzate dai nastri originali e con le copertine del celebre graphic designer britannico Malcom Garrett. Infine, come parte integrante, troviamo inclusa nella confezione un booklet di trentasei pagine con testi ad opera del noto giornalista e scrittore Clinton Heylin.

La Domino, che già di recente si era occupata delle ristampe di “A Different Kind Of Tension”, “Singles Going Steady”, “Love Bites” e “Another Music In a Different Kitchen“, ha comunicato come data di rilascio di “Complete UA Singles 1977-1980” il prossimo 15 gennaio 2021.

www.dominomusic.com

Autore: Luigi Ferrara

The Buzzcocks – “Complete UA Singles 1977 – 1980” – Vinyl set e tracklist

Orgasm Addict / Whatever Happened Too…?

What Do I Get / Oh Shit

I Don’t Mind / Autonomy

Love You More / Noise Annoys

Ever Fallen In Love With Someone (You Shouldn’t’ve) / Just Lust

Promises / Lipstick

Everybody’s Happy Nowadays / Why Can’t I Touch It?

Harmony In My Head / Something’s Gone Wrong Again

You Say You Don’t Love Me / Raison D’Etre

Part 1 – Are Everything / Why She’s A Girl From The Chainstore

Part 2 – Strange Thing / Airwaves Dream

Part 3 – Running Free / What Do You Know