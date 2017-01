Era da un pò che s’erano perse le tracce e dopo anni di assenza è giunto anche il momento per dare nuovamente lustro ad un nome che era finito ingiustamente nel dimenticatoio.

L’etichetta olandese Clone Classic Cuts ha infatti annunciato una raccolta in doppio LP del duo Detroit-techno di fine anni novanta Le Car, band costituita da Adam Lee Miller degli ADULT. insieme a Ian Richard Clarke anche conosciuto come Perspects.

La coppia ha rotto un silenzio discografico che durava da poco meno di venti anni, dai tempi della label fondata dagli ADULT. la Ersatz Audio, con gli album “Auto-fuel”, “Auto-graph”, “Automatic” e “Auto-motif”, in realtà tutti usciti per una sub label della Ersatz vale a dire la Monoplaza Record Company.

La doppia raccolta è intitolata “Auto-Reverse” e sarà pubblicata attraverso l’etichetta di Rottherdam con release date stabilita per il prossimo 27 febbraio.

In rete il teaser assemblato dalla Clone per l’uscita del disco e per presentare anche la stampa di una maglietta con il logo dei Le Car in vendita sul sito della label.

www.clone.nl

Autore: Luigi Ferrara

“Auto-Reverse” – Tracklist

01. Car Scene One

02. Audiofile Seven

03. Audiofile 12

04. Audiofile Five

05. Audiofile Nine

06. Motorway Sparks Af18

07. Vinyl Seat

08. Audiofile 10

09. 15 (S’prang)

10. Af16 (The Concept Car)

11. Aluminium Rectangles

12. Malice

13. 20_20

14. Warm Humans

15. Version 19

16. Cinematic-Automatic

17. Flame Job

18. Fony

19. Beau Ideal

20. Final Auto Attendant (Alt Version)