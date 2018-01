Il nuovo album del combo norvegese si intitola “RockNRoll Machine” ed esce il prossimo 2 febbraio 2018 su Burger Records.

I Turbonegro ci presentano in anteprima il singolo ‘Part III: RockNRoll Machine’ dedicato al defunto Malcolm Young degli AC/DC. L’album sarà presentato in occasione di un tour nord europeo tra febbraio e marzo 2018.

Sono passati sei anni da quando i Titans from the Big O (i Titani di Oslo) sono risorti per la seconda volta dal loro debutto del 1989. Tornata in attività, la band ha girato il mondo deliziando fan vecchi e nuovi da Los Angeles ad Ålesund, da Melbourne a Manchester. Nel 2015 hanno annunciato non solo il nuovo progetto musicale – segue “Sexual Harassment” del 2012 – ma anche l’arrivo di un nuovo membro nel gruppo. Durante lo show tenutosi ad Oslo per la presentazione del singolo ‘Hot For Nietzsche’ (il cui video è stato girato a Las Vegas da Rick Kosick) è stato infatti presentato il tastierista Haakon-Marius Pattersen (che ha ricevuto il titolo di Keyboard Wizard Crown Prince, in ossequio alla tradizione della band di rinominare i propri membri con epiteti buffi e volutamente altisonanti). SI tratta di un’importante aggiunta alla formazione originaria, tanto che Guitar Ubermensch Euroboy Knut Schreiner ha affermato che «il ritorno di un tastierista era quello che ci voleva, dopo che nel 2012 Pål Pot Pamparius ha lasciato la band. Crown Prince Haakon-Marius è un nostro amico della scena musicale di Oslo e un grande musicista! Ci siamo divertiti un sacco a tornare in studio come un sestetto per registrare nuovo materiale con l’aggiunta di un tastierista che ha ispirato la scrittura e la produzione dei brani».

Nel maggio 2016 i Turbonegro hanno colpito ancora, donando all’ignaro pubblico un secondo nuovo singolo, ‘Special Education’: il brano racconta la storia di un ragazzo caduto dall’agio alla miseria ed è ispirata dalle ripetute visioni dei VHS dei film “Scum” e “The Story Of O” sul bus usato per girare in tour; «Erano le uniche cassette che avevamo!» confessa il chitarrista Rune Rebellion.

TRACKLISTING

01. SUITE: The Rock and Roll Machine Part I: Chrome Ozone Creation

02. Part II: Well Hello

03 Part III: RockNRoll Machine

04. Hurry Up & Die

05. Fist City

06.Skinhead Rock & Roll

07.Hot For Nietzsche

08.On the Rag

09.Let the Punishment Fit the Behind

10.John Carpenter Powder Ballad

11.Special Education