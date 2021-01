T.Rex, on line due docu-video mai pubblicati prima.

On line potete trovare due video-documentario di altrettanti live che i T.Rex tennero presso l’Empire Pool Wembley – oggi conosciuta come SSE Arena – che Marc Bolan e soci tennero nel 1972. Prodotti dalla Apple Films, casa di produzione fondata da Ringo Starr, risultano ancora oggi gli unici due documenti video che raccontano integralmente i concerti della band. Il sound engineer era il famoso e pluripremiato, nonché collaboratore di David Bowie, Tony Visconti che si servì dello studio mobile dei Rolling Stones per finalizzare le tracce audio.

Il 18 marzo di 49 anni fa la band inglese, che per decenni ha simboleggiato il glam rock, tenne ben due concerti: il primo alle 17.30 e il secondo dopo circa tre ore. L’evento fu immortalato con questi due video che raccontano quella straordinaria giornata ricca di gioventù britannica; si calcola che furono circa venti mila a partecipare agli show, in preda all’esplosione del movimento glam seminale per la rivoluzione punk.

https://www.facebook.com/T.RexBolan/

https://www.t-rex.co.uk/