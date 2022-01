Father John Misty annuncia il nuovo album e condivide il brano “Funny Girl”

Father John Misty - conosciuto anche come J. Tillman - ha annunciato il suo quinto album in studio. Chloë and the Next 20th Century uscirà l’8 aprile per Sub Pop e Bella Union.

Il nuovo album è stato prodotto con il collaboratore di lunga Jonathan Wilson ed è stato mixato da Dave Cerminara con gli arrangiamenti di Drew Erickson. Oltre alle versioni standard in vinile, CD, cassetta e digitale, l’edizione deluxe limitata dell’album è disponibile in un libro con copertina rigida con singoli bonus da 7″. Uno include la copertina di Lana Del Rey della traccia “Buddy’s Rendezvous” e le altre con la versione di Jack Cruz di “Kiss Me (I Loved You)”.

https://fatherjohnmisty.com/

https://www.facebook.com/fatherjohnmisty

Ascolta il brano “Funny Girl”.

La tracklist:

01 Chloë

02 Goodbye Mr. Blue

03 Kiss Me (I Loved You)

04 (Everything But) Her Love

05 Buddy’s Rendezvous

06 Q4

07 Olvidado (Otro Momento)

08 Funny Girl

09 Only a Fool

10 We Could Be Strangers

11 The Next 20th Century