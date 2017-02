Con sense of humor tutto teutonico, alla fine del 2016, la band tedesca ha pubblicato il suo personalissimo Greatest Hits. Un modo per ripercorrere una gloriosa carriera ed un’utile scusa che permette agli Einstürzende Neubauten di andare in tour.

Blixa Bargeld e soci, infatti, calcheranno i palchi italiani la prossima estate.

Queste le date:

17 Luglio @ Postepay Rock In Roma

18 Luglio @ Flowers Festival/Collegno-TO

https://neubauten.org

https://www.facebook.com/EinstuerzendeNeubauten