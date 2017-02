Basato sin dall’inizio sul concetto di appuntamento culturale dedicato a collezionisti e appassionati di musica, il Music Day, grazie a questa sua caratteristica che lo distingue da altre manifestazioni del settore, improntate esclusivamente sull’aspetto commerciale, ha conquistato nel tempo, con le sue tre edizioni stagionali, un ruolo di assoluta rilevanza nazionale. All’ampio parterre standistico di oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero, che propone una messe di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia, si affiancano gli incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di dischi, libri, dvd, dibattiti mai noiosi e sempre coinvolgenti su temi musicali. Grazie all’iniziativa dell’Associazione Culturale “Per un pugno di dischi”, al Patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale Municipio VIII e alle partnership di Radio Rock, radio ufficiale della manifestazione, della rivista Nuovo Ciao Amici diretta da Dario Salvatori e di Classic Rock, il magazine musicale più venduto in Italia e di Vinile, il bimestrale della Sprea Editori dedicato al mondo del collezionismo e agli appassionati del supporto analogico in genere, la manifestazione romana offre al pubblico la possibilità di condividere e approfondire le passioni di ciascuno in ambito musicale.

La sedicesima edizione

Dopo aver ampiamente battuto il record di presenze nella scorsa edizione (2.000 visitatori nel corso della giornata) il Music Day Roma torna con l’appuntamento di febbraio. All’interno della manifestazione ancora una volta un’ampia presenza di espositori e prestigiosi ospiti, che presenteranno i loro lavori al pubblico. Saranno con noi i registi cult Enzo G. Castellari e Umberto Lenzi, il Maestro Maurizio De Angelis, il musicista Piero Montanari, Giorgio Usai dei New Trolls, la band dei Red Sun, l’attrice e cantante Carol Lauro e altri importanti ospiti a sorpresa. Sarà inoltre allestita una mostra fotografica con gli scatti di Danilo D’Auria (fotografo ufficiale del mensile Classic Rock) dal titolo “Rock Highlights Exhibition”.e sarà presente uno stand del Teatro Brancaccio dove sarà possibile acquistare ad un prezzo scontato i biglietti per il concerto dei New Trolls che si terrà il 13 febbraio nella sala di via Merulana.

Time degli Incontri

Ore 11,00: La Beat Records presenta l’edizione in vinile della colonna sonore del film “La polizia incrimina la legge asso lve” composta da Guido e Maurizio De Angelis. Ospite il Maestro Maurizio De Angelis e il regista del film Enzo G. Castellari (nella foto), leggendaria firma del cinema d’azione italiano e del genere “spaghetti western”, nonché ispiratore di Quentin Tarantino. Oltre a parlare del film di cui la Beat Records presenta la colonna sonora, Castellari presenterà qal pubblico la sua autobiografia “Il bianco spara”, appena uscita per Bloodbuster con la prefazione di Franco Nero.

Ore 12,00: La Spin on Black presenta l’edizione in vinile dell’album “Triosophy” dei Red Sun alla presenza della band. Label milanese specializzata in curatissime edizioni in vinile, che si è conquistata in breve tempo la stima degli appassionati per la qualità delle sue release, la Spin on Black arriva al Music Day Roma con il vinile di “Triosophy” dei Red Sun, uscito in cd nel 2014. Un’edizione appositamente rimasterizzata dal grande ingegnere del suono Marc Urselli (Lou Reed, Laurie Anderson, Sting, Beach Boys, Eric Clapton, Jeff Beck, Mike Patton, Keith Richards, etc. nonché vincitore di tre Grammy Award).

Ore 15,30: La Beat Records presenta l’edizione in vinile della colonna sonora del film “La casa 3” (“Ghosthouse”) realizzata della label americana Terror Vision su licenza Beat Records.

Saranno presenti il grande musicista Piero Montanari e il regista del film Umberto Lenzi che ci presenterà anche “Si muore solo due volte”, il suo ultimo romanzo di letteratura mistery.

Ore 16,00: Il Teatro Brancaccio presenta “Notte New Trolls” alla presenza del tastierista della band Giorgio Usai.

Il 13 febbraio il Teatro Brancaccio ospiterà un concerto dei New Trolls, tornati recentemente sulle scene con quasi tutti i membri originali (Gianni Belleno, Ricky Belloni, Nico Di Palo, Giorgio Usai, insieme ad Andrea Cervetto e Alex Polifrone). Il gruppo, nato a fine anni Sessanta, ha saputo ritagliarsi uno spazio originale nel panorama musicale italiano grazie alla particolare vocalità polifonica che da sempre lo contraddistingue. “Notte New Trolls” è la riscoperta di una grande realtà musicale italiana. A presentare il concerto e a parlare della nuova vita dei New Trolls, il tastierista del gruppo Giorgio Usai.

Segnaliamo che, in esclusiva per il Music Day Roma, sarà possibile acquistare i biglietti del concerto a prezzo scontato presso lo stand del Teatro Brancaccio, presente alla manifestazione.

Ore 16,30: La redazione di Nuovo Ciao Amici con Claudio Scarpa e Franco Quaglia presenta il numero 17 della rivista, con uno speciale su Dalida, ed ospita la cantante e attrice Carol Lauro, che presenterà il suo disco “Carol canta Dalida” in cui reinterpreta alcuni dei più famosi brani della Cantante e musa di Luigi Tenco, e lo spettacolo teatrale destinato a seguire ed ampliare il progetto.

Mostra fotografica - Rock Highlights Exhibition:

Rivivere le emozioni e le sensazioni provate durante un live. Questo è lo scopo con cui nasce Rock Highlights. Una serie di scatti, che vanno dal backstage al palco, per rivivere attraverso le immagini l’atmosfera del live in tutti i suoi aspetti.

Danilo D’auria. Classe 1983, vive a Roma dal 2002. Attratto dall’atmosfera dei concerti, di cui è sempre stato un assiduo frequentatore, dal 2013 è fotografo di Musica Live, con una media di 120 concerti all’anno. Nel 2014 inizia la collaborazione con la rivista Classic Rock, scatta anche per La Repubblica XL ed è responsabile della webzine 100DECIBEL. Collabora con la rivista ExitWell firmandone, ad oggi, 11 copertine su 20. Ha pubblicato inoltre su Classix Metal, Classic Jazz, Cantautori, Drum Club, Vents Magazine. Sul web: Rolling Stone, Spettakolo, Outsiders Musica, Qube Music, Goldsoundz, KeepOn. Oltre a scattare fotografie, Danilo scrive anche un Blog (www.danilodauria.it/blog) dove, nella rubrica “Pit’s Tales”, racconta le avventure che gli capitano sotto i palchi dei concerti.

L’ingresso per i visitatori è dalle ore 10.00 alle 20.00 non stop

Il biglietto di ingresso è fissato al prezzo di € 3,00

Il programma completo del Music Day Roma è consultabile sul sito www.musicdayroma.com

https://www.facebook.com/musicdayroma



