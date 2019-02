La Bureau B di Gunter Buskies mette a segno ancora un buon colpo in questa ennesima e felice nuova primavera del filone conosciuto un tempo soprattutto come Krautrock.

La label di Amburgo è in procinto di rilasciare il nuovo album dello storico chitarrista berlinese Günter Schickert a quarantaquattro anni di distanza dall’esordio con il celebre “Samtvogel“, pubblicato appunto nel 1975 attraverso il mitico marchio Brain. Il full lenght in uscita il prossimo 15 febbraio sarà intitolato “Nachtfalter“.

L’esperto musicista aveva già collaborato con la label anseatica in occasione del progetto intergenerazionale ASS insieme ad altri due chitarristi: Jochen Arbeit (Automat, Einsturzende Neubauten) e Dirk Dresselhaus (Shneider TM), oltre alle riedizioni del terzo lavoro solista, “Kinder In Der Wildnis” uscito solo su cassetta nel 1983 e la ristampa del 2012 di “Überfällig“, uscito in origine nel 1979 ed edito all’epoca dalla Sky Records di Günter Körber che qualche anno prima aveva lasciato proprio la Brain per fondare la sua etichetta ad Amburgo e seguire una propria coraggiosa avventura in ambito discografico. Esperienza che ad un certo punto sembrava quasi del tutto perduta se non fosse stato proprio per le ristampe della Bureau B che ne ha riproposto buona parte del catalogo.

Il titolo che può sembrare un omaggio a Strauss in realtà nasce un pò per caso: durante le sessioni di registrazione nella scorsa estate si è introdotta nello studio una falena – in tedesco nachtfalter – che Schickert ha poi ritrovato morta il giorno successivo decidendo così di onorare l’insetto ispiratore dedicandogli questo nuovo album.

Autore: Luigi Ferrara

Photo Credits: Eugen Heimboeckel

Günter Schickert – Nachtfalter – Tracklist

1. Nocturnus

2. Ceiling

3. Flügelschlag

4. Floor

5. Wohin

6. Light

7. Reflection Of The Future