Isobel Campbell, un nuovo album dopo 14 anni dopo.

Dopo una lunga e prolungata assenza dalle scene musicali, Isobel Campbell è pronta a tornare con ‘There Is No Other’, il nuovo album di studio in arrivo il 7 febbraio su etichetta Cooking Vinyl. Membro fondatore dei Belle & Sebastian, band istituzione nel panorama indie-rock, la Campbell intraprende la strada solista nel 1999 con il nome di The Gentle Waves, con il quale pubblica due album dream-folk, ai quali fanno seguito altri due dischi, pubblicati con il proprio nome.

‘There Is No Other’ arriva a quattordici anni di distanza dall’ultimo lavoro solista. Nel mentre, numerose collaborazioni tra cui quelle con Mark Lanegan, il matrimonio con il produttore Chris Szczech, il trasferimento da Glasgow a Los Angeles e, last but not least, la firma con un’etichetta che ha poi chiuso, facendole perdere anni di lavoro. ‘There Is No Other’ era infatti praticamente pronto, ma ci vollero anni alla Campbell per riappropriarsi dei diritti sul disco, precedentemente registrato durante numerosi viaggi col marito e produttore Chris Szczech, accompagnati dai loro due cani, e fermandosi nei posti più disparati, fino al più classico Mant Studios ad LA. A queste registrazioni, si sono poi aggiunti il chitarrista Jim McCulloch (Soup Dragons), il tastierista Dave McGowan (Teenage Fun Club), Elijah Thomson (Father John Misty, Everest) e la poli strumentista Nina Violet (Willy Mason, Evan Dando, Marissa Nadler).

Poi arriva la firma con Cooking Vinyl ed è la volta della pubblicazione di ‘There Is No Other’. Il titolo si ispira ad un antico saluto Maya, un omaggio alle nuove pratiche meditative intraprese dalla Campbell, ma anche alle atmosfere americane della nuova casa a LA.

fonte: com. stampa