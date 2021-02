Japan, in arrivo la ristampa del seminale Quiet Life con bonus tracks.

Il prossimo 5 marzo verrà pubblicata dalla BMG la ristampa di “Quiet Life“, il terzo album dei Japan, band capitanata da David Sylvian e fondata nel lontano ’74.

La release, rimasterizzata, conterrà anche il concerto “Live at the Budokan 27/03/1980“, che in precedenza era uscito sotto forma di EP con soli quattro brani. Nel box i fans del gruppo new wave londinese troveranno anche un disco di mix inediti e di rarità tra queste i singoli “Life A Tokyo”,”European Son” e “I Second That Emotion”. Infine i book let sono arricchiti dalle note e prefazione John Punter, il produttore dell’epoca.

