Gli Okkervil River annunciano il nuovo album intitolato In The Rainbow Rain, in uscita il 27 aprile su ATO Records [PIAS], distribuzione Self. In The Rainbow Rain rappresenta una dichiarazione di speranza sulla quale il leader Will Sheff esplora il coraggio dell’ottimismo e la bellezza della condivisione. Prodotto da Sheff e mixato da Shawn Everett (Julian Casablancas, Alabama Shakes), In The Rainbow Rain è una raccolta di dieci brani scritta da Sheff, con il contributo dei membri della band Benjamin Lazar Davis (basso), Will Graefe (chitarra), Sarah Pedinotti (tastiere) and Cully Symington (percussioni), gli stessi musicisti che lo hanno accompagnato nel tour di Away. “Questo tour è stata la più bella esperienza che ho avuto dal 2003, anno in cui andammo in Europa,” ricorda Sheff. “Mi sono sentito di nuovo come un bambino e ho realizzato quanto fossi stato fortunato di suonare la mia musica per così tanto tempo.”

L’album include inni melodici come “Love Somebody” e “Pulled Up The Ribbon”, e “Famous Tracheotomies” che racconta delle personalità famose che hanno affrontato questa operazione, come Gary Coleman, Dylan Thomas, Ray Davies e Sheff stesso. “L’album dovrebbe dare sollievo ed essere divertente, qualcosa che ti fa sentire bene.”

La track list di In The Rainbow Rain

1) Famous Tracheotomies

2) The Dream And The Light

3) Love Somebody

4) Family Song

5) Pulled Up The Ribbon

6) Don’t Move Back To LA

7) Shelter Song

8) How It Is

9) External Actor

10) Human Being Song

