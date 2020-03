Roger O’Donnell, tastierista dei The Cure, pubblica un nuovo album solista.

Roger O’Donnell non è un nome qualunque nel variegato circuito rock. Il tastierista del gruppo The Cure non è nuovo a lavori in solitaria ed ecco che annuncia il suo nuovo album solista dal titolo 2 Ravens che verrà pubblicato il 24 aprile dalla label 99X10 Records/Caroline International.

Il lavoro viene annunciato come un album molto personale e particolarmente influenzato dalla sua vita nell’Inghilterra rurale. E’ stato scritto dopo un tour mondiale con la band di Robert Smith, mentre Roger tornava alla solitudine nel dicembre del 2016. Registrato in cinque giorni agli Air Edel Studios di Londra, l’album vede la partecipazione di alcuni dei musicisti più amati da Roger: Alisa Liubarskaya, Miriam Wakeling, Aled Jones, Nadine Nagen e Daniel Gea ed è, in parte, un album collaborativo con la cantanteJennifer Pague dei Vita And The Woolf .

Inizialmente doveva essere un disco strumentale, con due violoncelli presenti nel primo lato e un quartetto d’archi nel secondo. Quando Roger incontrò Jennifer le mandò il disco per dei suggerimenti. Lei gli rimandò una take di 90 secondi in cui cantava su uno dei brani e Roger rimase sbalordito dalla sua interpretazione. Il piano ha un ruolo di supporto nel disco, gli strumenti sono le cornici dei quadri rappresentati dalla voce di Jen, mentre le parti strumentali raccontano storie che le parole non sarebbero in grado di comunicare.

