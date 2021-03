Tomahawk, dopo nove anni il nuovo album. Ascolta due brani.

Duane Denison (The Jesus Lizard/Unsemble), Trevor Dunn (Mr. Bungle/Fantômas), Mike Patton (Faith No More/Mr. Bungle) e John Stanier (Helmet/Battles), ovvero i Tomahawk, tornano dopo nove anni di silenzio per pubblicare un nuovo album dal titolo Tonic Immobility.

Ovviamente sarà la label di proprietà di Patton Ipecac Recordings a rilasciarlo e lo farà il prossimo 26 marzo pubblicandolo in più formati: digital, CD digipak, LP 180 grammi in gatefold packaging. I vinili saranno diversi tra loro con tirature limitate 5000 , 2000 e 1000 esemplari.

https://ipecac.com/artists/tomahawk

https://www.facebook.com/Tomahawkband

https://tomahawkofficial.bandcamp.com/album/tonic-immobility

Tonic Immobility track list

1. SHHH!

2. Valentine Shine

3. Predators and Scavengers

4. Doomsday Fatigue

5. Business Casual

6. Tattoo Zero

7. Fatback

8. Howlie

9. Eureka

10. Sidewinder

11. Recoil

12. Dog Eat Dog