Playlist #4 – per contrastare l’alienazione da #coronavirus #FreakOutresisteconvoi #stayathome #Iorestoacasa

Playlist #4

di Marco Cesaro

“Portami fuori stasera

Dove ci sono musica e persone

e sono giovani e vive

Guida la tua macchina

Non vorrei mai tornare a casa

mai più

Portami fuori stasera

perché voglio vedere persone e vedere vita

Guida la tua macchina

per favore non lasciarmi a casa”

There Is A Light That Never Goes Out – The Smiths (1986)

Via da qui… e senza parlare… sparirai

Maschere – Vartsava (1990)

Continua ad intravedersi un bagliore in fondo al tunnel… Perché la nostra luce non si spegnerà mai…

There Is A Light That Never Goes Out – The Smiths (1986)

Torneremo felici in metropolitana a mezzanotte

Down In The Station Tube At Midnight – The Jam (1978)

C’è chi non porterà nulla con se di questi brutti momenti e non ricorderà nulla

I remember nothing – Joy Division (1979)

e chi ricorderà tutto, momento per momento…

I remember that – Prefab Sprout (1988)

Ci libereranno in una fantastica notte di fine primavera…

New Order – This Time Of Night (1985)

Sgomenti e spaventati sulla porta d’ingresso delle nostre case ci chiederemo “andiamo o restiamo”…

Should I Stay or Should I Go – The Clash (1982)

Ma sarà solo un attimo… perchè andremo a ballare, tutta la notte, senza fermarci.

Bryan Ferry – Don’t Stop The Dance (1985)

Senza maschere – Vartsava (1990)