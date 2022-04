Bloc Party, a fine aprile il sesto album. Ascolta tutti i singoli.

Esce il 29 aprile via Infectious/BMG “Alpha Games” il sesto album degli inglesi Bloc Party. Ascolta il secondo estratto ‘If We Get Caught’.

Dopo la paubblicazione dei singoli “Sex Magik”, “The Girls Are Fighting” e “Traps”, “If We Get Caught” è annunciato come “il brano più brillante” di Alpha Games con chitarre luccicanti come la colonna sonora di una coppia in fuga: “Se veniamo scoperti, voglio che tu lo sappia / cavalcherò sempre per te” – recita il testo.

Parlando del nuovo singolo, il cantante, cantautore e chitarrista dei Bloc Party Kele Okereke ha detto: “In questo album ci sono solo due canzoni nelle quali c’è tenerezza e ‘If We Get Caught’ è una di queste. Le vite volgono rapidamente al termine e prima che si Abbassi il sipario” bisogna provare ad avere momenti di tenerezza con il proprio partner. Penso che si tratti di cercare di trovare momenti in cui puoi davvero connetterti con qualcuno in mezzo a tutto il caos che sta succedendo nel mondo“.

https://www.blocparty.com/

https://www.facebook.com/blocpartyofficial