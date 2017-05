Nuovo lavoro per l’instancabile cantante/performer americana Amanda Palmer che torna sulle scene con un nuovissimo disco realizzato con la collaborazione di Edward Ka-Spel (songwriter e tastierista dei The Legendary Pink Dots), il disco esce in format Cd, Lp e Digital per la Cooking Vinyl.

Registrato in gran parte sul computer di Edward Ka-Spel, “I Can Spin A Rainbow” è il frutto di una sincera collaborazione, “un’esperienza spirituale” (dice la stessa Amanda Palmer) dove le storie, i frammenti di canzone, i poemi e le parole di entrambi si uniscono in loop insieme a suoni di pianoforte malinconico, basi melodiche e ritmiche inusuali.

Amanda Palmer si conferma una delle artiste più importanti, innovative, coraggiose del panorama mondiale della musica pop ed internazionale, successo che si è amplificato dopo l’uscita del suo libro/best seller, “The Art Of Asking”, in cui mette in luce ed in chiaro quanto sia importante avere un rapporto continuo e sincero con i propri ammiratori.

