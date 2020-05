Robin Proper-Sheppard e la sua band Sophia Collective (da poco rinominata anche Sophia 2.0) sono pronti a tornare in Italia per presentare il loro nuovo album intitolato “Holding On / Letting Go” (The Flower Shop Recordings / PIAS) la cui uscitaprevista il 24 aprile è stata posticipata al 21 agosto.

L’album è stato registrato contemporaneamente a un lungo e acclamato periodo di frenetici spettacoli dal vivo (tra cui il tour che ha visto Robin Proper-Sheppard condividere il palco insieme ai Giardini di Mirò), per celebrare il ritorno di “As We Make Our Way (Unknown Harbors)” nella sua versione live e per portare dal vivo la formazione Sophia 2.0 formata da Sander Verstraete, Jesse Maes e Bert Vliegen, nonché il batterista e percussionista di lunga data Jeff Townsin. Questa formazione e la sua incredibile capacità di orchestrare la quiete più silenziosa e il rumore più assordante, è stata ampiamente applaudita e apprezzata sia dai fan dell’ultima ora che da quelli di lunga data, che hanno potuto apprezzare la band per ben quattro tour europei.

Quello che si prospetta come un nuovo successo discografico, in uscita ad agosto, li porterà di nuovo dal vivo in Italia, per due imperdibili date:

12 dicembre 2020 - Bologna – Covo Club

Biglietti:

concerto: tbd (+ 3€ tessera Hovoc 19/20)

dopo mezzanotte: 5€ (+ 3€ tessera Hovoc 19/20)

13 dicembre 2020 - Milano - Circolo Ohibò

Sostituisce la data del 23 maggio 2020

Prevendita 12€ + d.p. + tess. ARCI (obbligatoria)

Ingresso in cassa 15€ + tess. ARCI (obbligatoria)

I biglietti già acquistati rimangono ugualmente validi.

https://www.facebook.com/thesophiacollective