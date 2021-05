I primi quattro album di Joni Mitchell saranno ristampati in un cofanetto con uscita prevista per la fine del prossimo giugno.

Il box set è stato rinominato “The Reprise Albums (1968-1971)” e contiene versioni rimasterizzate di “Song To A Seagull” (1968), “Clouds” (1969), “Ladies Of The Canyon” (1970) e infine “Blue”, che chiude questa eccezionale sequenza di dischi.

Il cofanetto è comprensivo di un saggio a opera del cantautore Brandi Carlile, mentre in copertina figura un autoritratto inedito che la Mitchell ha disegnato durante il periodo di lavoro a questi LP.

Lo scorso autunno l’autrice aveva invece rilasciato una serie di pubblicazioni d’archivio: “Live At Canterbury House”, “Early Joni” e “Archives Volume 1: The Early Years (1963-1967)”, che racchiudono gli esordi dell’autrice tra materiale live, inediti, registrazioni casalinghe, live e radiofoniche.

La uscita di “The Reprise Albums (1968-1971)” è stata programmata dalla label Rhino Records per il prossimo 25 giugno, data coincidente con il cinquantesimo anniversario della pubblicazione di “Blue”, notoriamente uno degli album preferiti della cantautrice canadese.

www.normanrecords.com

Autore: Luigi Ferrara