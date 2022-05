Viagra Boys, nuovo album per la post punk band svedese. Ascolta.

La band post-punk Viagra Boys ha annunciato il nuovo album che verrà pubblicato l’8 giugno, ancora una volta, per la label Year0001. Prodotto da Pelle Gunnerfeldt e DJ Haydn segue il secondo album Welfare Jazz che ha permesso alla band di svedese di farsi conoscere a livello globale. Cave World, questo il titolo del terzo album, è anticipato dal singolo “Ain’t No Thief” ed è ispirato dalle teorie della cospirazione sull’evoluzione.

https://www.vboysstockholm.com/

https://www.facebook.com/viagraboys

Cave World tracklist:

01 Baby Criminal

02 Cave Hole

03 Troglodyte

04 Punk Rock Loser

05 Creepy Crawlers

06 The Cognitive Trade-Off Hypothesis

07 Globe Earth

08 Ain’t No Thief

09 Big Boy

10 ADD

11 Human Error

12 Return to Monke