Brian Eno, nuovo album con Fred Again su label di Four Tet.

Brian Eno e Fred Again pubblicheranno un nuovo album per Text Records l’etichetta di Kieran Hebden conosciuto come Four Tet. L’album si chiama Secret Life ed esce oggi 5 maggio. Secondo Four Tet: “è il più bello album del 2023”.

Four Tet e Fred Again.. hanno recentemente chiuso il secondo fine settimana del festival Coachella 2023, suonando un set che comprendeva anche Skrillex. I tre artisti hanno suonato insieme al Madison Square Garden all’inizio di quest’anno e hanno anche pubblicato la canzone “Baby Again…”

Fred Again.. e Brian Eno hanno pubblicato entrambi gli album lo scorso anno, rispettivamente Actual Life 3 (1 gennaio – 9 settembre 2022) e ForeverAndEverNoMore.

https://www.brian-eno.net/

https://secretlife.fm/

https://www.fredagain.com/