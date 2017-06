Chiamatelo indie-dance o dance-punk, ma alla fine sono sempre loro: i !!! (Chk Chk Chk), tornano con un nuovo album, Shake The Shudder, per la fedele etichetta Warp Records.

Registrato a Brooklyn, prodotto da Patrick Ford e mixato da Phil Moffa, Joakim e Matt Wiggins, l’album con cui Nic Offer e compagni si rilanciano prevede molte partecipazioni speciali alla voce: Lea Lea, Meah Pace, Nicole Fayu, Cameron Mesirow e Molly Schnick.

Come al solito, tanto groove, tanta dance, e tanta sperimentazione, per un disco che come i precedenti non è mai banale. Se fosse passabile come definizione, si dovrebbe parlare di dance d’autore, pieno di synth e di sample, ma con un’anima. The One 2, Throw Yourself in the River, NRGQ rappresentano la parte più ballabile e commerciale di quest’anima, Things get Hard, Our Love (U Can Get) e R Rated Pictures invece sono la parte più evoluta, più “seria” con non pochi ammiccamenti all’elettro-rock, sebbene tutto il disco sia rivestito da una forte cornice dub.

Si perde forse, dopo vent’anni suonati, l’atmosfera punk e un po’ ribelle e scanzonata dei primi tempi: adesso la musica dei !!! suona matura, completa, lavorata, ma certamente anche un po’ meno spontanea e grintosa degli esordi. Siamo di fronte a un gruppo che non smette comunque di sperimentare, scavando sempre più a fondo del suono che hanno inventato ormai vent’anni or sono, rivoluzionando un genere che sembrava morto o affidato solo alle hit di successo.

Come gli altri dischi più recenti, è più musica da ascoltare che non da ballare senza tregua, ma forse va bene così per una band che ormai cavalca la scena da troppo tempo per potersi ancora vendere come “giovincella”. Il suono è maturo, gli effetti ricercati, la composizione non banale: non possiamo chiedere proprio di più di così a questa versione matura e smaliziata dei !!! Chk Chk Chk.



www.chkchkchk.net/

autore: Francesco Postiglione