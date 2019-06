Berlin Atonal 2019 – le date e i primi venti artisti della line-up

Anche quest’estate a Berlino si terrà una nuova edizione dello storico festival di musica sperimentale Berlin Atonal, in programma alla fine del mese di agosto nell’imponente struttura dell’ex centrale elettrica di Berlino-Est in pieno quartiere Mitte, la Kraftwerk Arena, dove per altro sono locati i noti club Tresor, Ohm e Globus.

Questa manifestazione dedicata alle esplorazioni sonore partita già negli anni ’80 grazie al lavoro di Dimitri Hegemann è divenuta nel corso degli anni un appuntamento fondamentale per la community elettronica europea, soprattutto se la consideriamo come una consacrazione per molti artisti o il riconoscimento del loro lavoro svolto nella sperimentazione multimediale, così come una inequivocabile anticipazione dei “trend” successivi e relativi sviluppi.

Il periodo annunciato va da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre, cinque giorni esatti anche quest’anno, per un centinaio e più performance comprendenti proposte audiovisive appositamente commissionate e speciali anteprime mondiali con straordinarie esperienze multisensoriali.

Anche la comunicazione si muove con i tempi adatti a creare una certa suspense presentando in tre blocchi il cartellone: i primi venti progetti partecipanti come di seguito elencati, il secondo segmento di proposte sarà reso pubblico martedì 25 giugno, mentre la line up definitiva verrà presentata martedì 30 luglio.

Intanto ecco il programma temporaneo, i dj-set ancora non sono stati rivelati:

Aho Ssan – Live, W.P.

Alessandro Cortini presents Volume Massimo – Live A/V, W.P.

Cyprien Gaillard presents Ocean II Ocean – Live A/V, W.P.

E-Saggila – Live

Félicia Atkinson presents Music For Helen Frankenthaler – Live, W.P.

Function presents Existenz – Live A/V, W.P.

HTRK – Live

Kali Malone + Rainer Kohlberger – Live A/V, W.P.

Lee Gamble – Live A/V, G.P.

Nene H. presents RAU // REUE – Live, W.P.

Nervous System 2020 – Live A/V, W.P.

Nivhek – Live, G.P.

Nkisi presents Initiation – Live A/V, W.P.

Objekt + Ezra Miller – Live A/V, G.P.

Pablo’s Eye – Live A/V, G.P.

Roly Porter + MFO present Kistvaen – Live A/V, W.P.

Shackleton presents Tunes of Negation – Live, W.P.

Soho Rezanejad presents Crow Without Mouth – Live A/V, W.P.

UCC Harlo – Live

Autore: Luigi Ferrara

